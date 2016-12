Paru en Mai 2010. Téléchargeable sur le site Coffre à BD..

Vaillant-Coq hardi

Nous les Vaillants !

Hervé di Rosa

Comment une BD prenait-elle des couleurs ?

Joe le tigre par Godard et Mic Delinx

Le dernier Période Rouge… ou presque…

J'aime : J'aime chargement… Sur le même thème