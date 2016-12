Paru en Novembre 2009. Téléchargeable sur le site du Coffre à BD.

Yves le Loup: La chevalerie buissonnière

Les lecteurs que le monde entier nous envie!

Isaac Wens pastiche Pif

De Pif Gadget à Max Loop

Pat Rik et les gadgets

Quand Nicolaou dédicace «Période Rouge»

Le mambo du décalco

Le petit fantôme vous raconte…

Le secret de Nestor

En ces temps farouches…

J'aime : J'aime chargement… Sur le même thème